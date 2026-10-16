ВІЙНА В Україні В Україні запустили «Мапу енергонезалежності житла»

2026-10-16 12:36

В Україні запустили «Мапу енергонезалежності житла»: вона показує, де під час відключень працюватимуть світло, вода, тепло та ліфти

Сервіс від ЛУН і Мінвідновлення показує, чи має будинок генератор, інвертор, сонячні панелі або інше резервне живлення.

Також можна перевірити, чи працюватимуть під час блекаутів опалення, водопостачання, ліфти та інтернет.

Мапа охоплює не лише Київ – на ній уже видно будинки й у частині Бучанського району Київської області, зокрема в Ірпені, Ворзелі, Стоянці та інших населених пунктах.

ОСББ та керуючі компанії можуть самостійно додавати або оновлювати дані про свої будинки.