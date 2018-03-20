Китай показал альтернативу Западу Игорь Шевырев

2018-04-11 17:30 847

8-11 апреля в Китае состоялся Боаосский азиатский форум. Это экономический форум, который проводится ежегодно на протяжении 17 лет. Первоначально планируемый как «площадка» для регионального сотрудничества, форум в Боао постепенно вырос на уровень «азиатского Давоса». Тем более, что других подобного рода «площадок» в Азии в настоящее время нет.

Символично, что «азиатский Давос» проводится именно в Китае. Что является еще одним признаком: китайская экономика по своей мощи, масштабам устойчиво доминирует повсеместно по всей Азии. Китай является ведущим экономическим лидером Азии.

Традиционно Боао считается форумом премьеров, обычно сюда по приглашению главы китайского правительства съезжаются премьеры из разных стран.

Но нынешний форум является особенным.

Во-первых, активное участие в Боаосском форуме принял лично председатель Китая Си Цзиньпин. Во-вторых, лидер Китая в Боао выступил с большой программной речью, которая по своему содержанию выходит за рамки сугубо внутриэкономической тематики. И это даже больше, чем конкретный план реформ, по которому в последующие годы будут развиваться в Китае. Лидер Китая постарался показать всему миру «план реформ», который можно считать альтернативой модели развития, которой придерживаются на Западе.

Символичен также удобный момент, когда Китай показал свой план, альтернативный Западу. С одной стороны, в противовес политике жесткого протекционизма, проталкиваемую Трампом. Тем более, на фоне торговых войн, развязываемых по всему миру Трампом. С другой стороны, это также подсказка Европе, раздираемой между Западом и Востоком и которая по-прежнему сосредоточена в поисках оптимальной единой политики.

Символично также место – Боао, по максимуму заручившись поддержкой Азии. Очевидно, подчеркивая свой возросший международный вес. Китай позиционирует себя как крупнейшая азиатская держава стремится отстоять в новых международных условиях интересы развивающегося мира, сбалансировать глобальное развитие, придать ему устойчивость.

Важен также контекст Боаосского азиатского форума. Этот контекст определял направленность проходивших на форуме дискуссий. А говорили участники, в основном, о реформах.

Во-первых, 2018-й в Китае рассматривается как Год 40-летия реформ и открытости. С одной стороны, можно вспомнить историю реформ Дэн Сяопина. Хотя вообще-то на сей счет отдельно и кстати, не менее торжественно в Китае уже отмечали 30-летие реформ. Но тот факт, что на этот раз вспомнили 40 лет, показывает, насколько в Китае имеет значение преемственность в политике. Несомненно Дэн Сяопин сделал большой вклад в экономическое развитие Китая. Но с другой стороны, то были все-таки другие реформы и по иной модели, которая хоть и вывела Китай на новый этап развития, но все-таки исчерпала себя. Аккурат к своему 30-летию. Сейчас перед Китаем стоят тоже реформы - реформы Си Цзиньпина, который руководящими решениями прошлогоднего 19-го съезда Компартии, поставлен в один ряд с Дэн Сяопином.

Во-вторых, цель плана реформ Си Цзиньпина («на новом этапе») – отнюдь не в том, чтобы только подняться (эта задача была выполнена еще десять лет назад). И даже не в том, чтобы расти, развиваться (китайская экономика показывала постоянный рост даже во времена глобального кризиса), задача – уверенно придерживаться устойчивого развития. В том числе, будучи способным преодолевать кризисы (тем более, что у Китая иммунитет противодействия кризисам уже есть). Но главная задача – уверенно продвигаться повсеместно на международных рынках, мирно, без конфликтов, соблюдая принципы честной конкуренции.

В-третьих, несколько тезисов о том, как Си Цзиньпин планирует достичь поставленные цели.

Несколько тезисов.

Тезис в пользу глобализации и открытости рынков. И со своей стороны, Китай широким жестом согласился снижать импортные пошлины по разным товарным группам. (Широкий жест. Тем более, что у Китая со многими странами и так профицит в торговли).

Тезис в защиту прав интеллектуальной собственности. По решениям недавних парламентских «двух сессий», защита авторских прав поставлена как один из основных приоритетов в работе правительства.

Тезис в пользу создания благоприятного инвестклимата. Народный банк КНР подчеркнул курс на открытие финансовых рынков уже в текущем году. Это существенный шаг и в пользу диверсификации экономики, и для повышения ее рыночной устойчивости. Следует отметить, важный прорывный шаг для китайской экономики. Ранее для иностранных инвесторов в Китае обычно речь шла об открытии льгот, преференций, но не о создании общего благоприятного инвестклимата.

Тезис в поддержку развития Нового Шелкового пути. Китай последовательно позиционирует свою стратегическую инициативу не только как свой собственный проект, а прежде всего, с позиций взаимной выгоды для всех задействованных участников.

…В 2018 году Боаосский азиатский форум в Китае рассматривается как одно из четырех главных событий года для китайской дипломатии: http://izvestia.kiev.ua/blog/show/84376.

В Боао Китай показал себя не только в качестве азиатского лидера, но и с дальним прицелом на мировое лидерство. Председатель Си Цзиньпин в своем выступлении отдельно подчеркнул о «новых перспективах реформ», «новых партнерских отношениях», «новых движущих силах» развития.