Украина фото Юристы Курченко-Януковича во главе «борьбы с коррупцией»

2018-04-04 09:41 749

Чем власть нынешняя отличается от власти прежней? Вот уже 4 года Украина пытается жить по-новому: реформы, борьба с коррупцией, безвиз. Что таится за вывесками с новыми фамилиями на ключевых должностях? Чем новые отличатся от старых? На чём держалось благосостояние близких к прежним президентам олигархов, да и самих президентов? На бесчисленных схемах присвоения средств, чаще всего – бюджетных. Придумывали и реализовывали такие схемы профессиональные экономисты и финансисты. Но их обязательно консультировали, а потом и помогали защитить «заработанное» высококлассные юристы. Доказав профессионализм и изобретательность, такие юристы на вес золота и в нынешней системе управления страной. Сейчас юристы беглых олигархов (Сергея Курченко, Николая Злочевского, братьев Клюевых и прочих) приходят в действующую власть на весьма значимые позиции, при этом продолжая отстаивать интересы беглецов. Разумеется, с согласия нынешней власти. Выходит такая себе круговая порука.

Виталий Касько - Бывший заместитель генерального прокурора Украины

«Кузницей кадров» для нынешней власти несколько лет назад прозвали журналисты весьма солидную на первый взгляд юридическую компанию Arzinger. Известный всем как опальный заместитель генпрокурора Виталий Касько до «командировки» в ГПУ был одним из руководителей юридической компании Arzinger. Упомянутый Виталий Касько и его коллега-«реформатор», ещё один опальный ныне замгенпрокурора Давид Сакварелидзе за почти 2 года работы не вернули в бюджет ни копейки (!) из украденного беглыми олигархами и по совместительству клиентами Arzinger. Оно и понятно – Касько фактически помогал на прежней должности в юридической компании Arzinger этим деньгам перекочевать в нужные карманы. Сотрудники ГПУ того периода утверждают: Касько лично тормозил движение документов на арест активов беглецов, что минимизировало из потери. Стоит здесь же упомянуть, что Касько вместе с коллегами из Arzinger поспособствовали снятию ареста с активов беглого министра природных ресурсов из правительства Азарова – Николая Злочевского.

Сергей Шкляр - Заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы

Ещё один выходец из Arzinger (более того – один из основателей фирмы и бывший гендиректор) Сергей Шкляр уже 3 года трудится заместителем министра юстиции Украины, где курирует, в частности, исполнительную службу, департамент судебной работы и банкротства. То, что Минюст официально значится в клиентах юрфирмы Arzinger – это мелочи жизни по сравнению с бурной деятельностью господина Шкляра на ниве защиты интересов беглых подельников Януковича и российского бизнеса в Украине.

Очередной сотрудник юрфирмы Arzinger Антон Янчук был коллегой Шкляра – замминистра юстиции, где курировал как раз вопросы возвращения «денег Януковича», тогда как его фирма активно и эффективно защищала от конфискации каждую копейку из этих денег. Конфликт интересов? Нет, скорее уж насмешка над Революцией Достоинства: Антон Янчук чуть позже возглавил… Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений! Результат работы на сегодня для бюджета страны нулевой.

Arzinger представляла и продолжает представлять и защищать интересы Курченко-Януковича, особенно в очень мутных схемах с госзакупками. В частности, прокурор по «делу Курченко» Константин Кулик заявил журналистам, что нашёл в Харькове считавшиеся утерянными оригиналы тендерной документации по «Черноморнефтегазу», а в них оказалось очень много интересного. Вот фрагмент интервью Константина Кулика об этом эпизоде: «Один из пакетов документации оказался связанным с закупкой буровых вышек на 99 миллионов гривен львовской компанией. Участником сделки также была компания Arzinger. Тогда закупали с завышением цены 40-70%. «Черноморнефтегаз» работал с 4-5 фиктивными компаниями Курченко, которые постоянно выигрывали тендеры. Схема такова: эти «прокладки» завышали цену и побеждали, а реальные фирмы осуществляли поставки фирмам Курченко. Если были бы прямые контракты, то «Черноморнефтегаз» экономил бы половину суммы. Из 99 млн грн, потраченных на буровые вышки, где-то 40-50 млн осели в карманах Януковича-Курченко и членов их группировки. В том числе – и в Arzinger». Разве теперь кого-то удивит, что мощные лоббисты добились отстранения Кулика от работы по «делу Курченко»?

Реализуя весьма циничные проекты, юрфирма Arzinger не побоялась засветиться в ещё одном скандале с сильным коррупционным запашком. Процитируем текст, перепечатанный многими изданиями из уничтоженной уже «Прокурорской правды»: «Интересы «Роснефти» и Курченко в Украине представляют адвокаты известной юридической фирмы Arzinger. Поскольку Украина, в отличие от США, не ввела санкции против «Роснефти», то это позволило украинским компаниям принимать участие в тендерах данной бизнес-структуры. Так, в августе 2014 года (время тяжёлых боев под Иловайском) украинская юридическая фирма Arzinger подала документы на тендер дочки «Роснефти» «ТНК-Индастриз Украина» и 10.10.2014 его выиграла. Они обязались снять арест с «топлива Курченко», а также отменить требования налоговой к дочери «Роснефти» - заплатить 40 млн грн. неуплаченных налогов в бюджет Украины. Решение от октября 2015 года оказалось не первым. 19 июня 2015 Печерский суд также снял арест с нефтепродуктов Курченко, арестованных МВД на Васильковской нефтебазе. Когда в октябре 2014 года юридическая фирма заключила договор с дочкой «Роснефти» о снятии ареста с «топлива Курченко», управляющим партнёром «Арцингера» был Сергей Шкляр. Сейчас Шкляр – заместитель министра юстиции, куратор исполнительной службы».

Что примечательно, юридическая фирма Arzinger в своё время занималась разработкой, имплементацией и обоснованием «зелёных тарифов» для Андрея Клюева (его компания «Актив Солар» владеет парком солнечных электростанций в Украине). Один за другим были приняты различные подзаконные акты, установившие комфортный режим для развития бизнеса Клюева и сверхвысокий тариф для его «зелёной энергетики». Война на Донбассе уже была в разгаре, Клюевы давно сбежали в Россию, а его компании продолжали обогащаться на коррупционном тарифе. Arzinger продолжала (и продолжает) защищать и лоббировать в Украине интересы беглого секретаря СНБО при Януковиче и получать от него немалые деньги (миллионы гривен), тогда как в Минюсте и генпрокуратуре трудятся уже несколько представителей компании Arzinger. Эта юрфирма сегодня успешно представляет в судах интересы Клюевых, отсуживая у государства компенсацию за отмену «зелёных тарифов». И надо же: решение судов в пользу Клюева по взысканию недоплат этих «зелёных тарифов» исполняются как ни одно другое решение в Украине. Этот вопрос контролирует лично начальник отдела принудительного исполнения решений Сергей Крайчинский (человек сооснователя юрфирмы Arzinger, замминистра юстиции, куратора исполнительной службы Сергей Шкляра).

«Что охраняем – то и имеем». Этот принцип, очень точно сформулированный Михаилом Жванецким много лет назад, действует у нас и сегодня. Кто громче всех кричит о борьбе с коррупцией? Различные «антикоррупционные» «общественные» органы, живущее на щедрые зарубежные гранты и пожертвования. Один из таких – Transparency International Украина. Но надо же: именно эта организация активнее всех лоббировала блокирование в парламенте принятие закона о спецконфискации (денег Януковича и его свиты). Как же так?! А давайте присмотримся к персональному составу верхушки Transparency International Украина: членом наблюдательного совета этой организации в Украине является нынешний руководитель юридической компании Arzinger Тимур Бондарев! Вы удивлены?

Тимур Бондарев - Управляющий партнер адвокатского объединения «Арцингер»

А вот ещё цитата из резонансного интервью прокурора Константина Кулика: «Arzinger до Майдана сотрудничал с юристами Курченко по построению финансовых схем. Когда возник вопрос, как организовать вывод денег Януковича-Курченко в оффшоры и в Европу, сначала панировалось воспользоваться услугами швейцарской компании. Но представитель Курченко настоял на киевской компании Arzinger». Ставленники этой юрфирмы во власти вместе с штатными юристами Arzinger поспособствовали снятию ареста с активов ещё одного беглеца – министра природных ресурсов из правительства Азарова Николая Злочевского.

Защита от конфискации, мягко говоря, сомнительного происхождения украинских активов Януковича, Курченко, Злочевского, Клюевых – это ещё далеко не полный список тех, с кем связана деятельность и финансовые отношения юридической компании Arzinger. Хотя даже и этого достаточно, чтобы считаться на рынке юридических услуг Украины «токсичной» компанией. Но эта юрфирма как будто бросает вызов всем этическим устоям, думая вовсе не о репутации, а о больших деньгах. Репутация – одна из двух важнейших составляющих нематериального капитала уважаемого адвоката или солидной юридической фирмы. Вторая составляющая – опыт и знания, их у Arzinger. Предостаточно. А вот с первым – с репутацией – у юридической фирмы Arzinger совсем беда: они не просто защищают ворованные миллиарды окружения Януковича, но и прикрываются при этом лозунгами борьбы с коррупцией, не стесняясь по полной использовать возможности своих людей во властных кабинетах! А кроме того Arzinger открыто финансируют сразу несколько политических проектов в надежде ещё больше усилить своё присутствие во власти – а для чего же ещё?

На сайте Arzinger можем прочитать: «Компания предоставляет индивидуальные юридические услуги высокого качества и способна удовлетворить ожидания клиентов. Среди многочисленных клиентов Arzinger одновременно Роснефть оккупантов и Министерство юстиции Украины. То, что Минюст (!) – клиент Arzinger выглядит как курьёз. Но ведь у них и правда много солидных клиентов.

И вот интересно, знают ли главные офисы иностранных клиентов о такой «токсичной» репутации юристов, которые обслуживают их в Украине? Часто местное руководство офисов крупных иностранных компаний выбирает подрядчиков, в данном случае юристов, совсем не по репутационным или профессиональным параметрам. Украинская практика побед Arzinger в тендерах часто регулируется банальными процентами откатов заказчику. О таких схемах головные офисы крупных фирм могут и не догадываться. Зато украинский офис и нанятая им юрфирма прекрасно ладят между собой. И, как говорят участники рынка, Arzinger откатами не брезгует.

Так что Международным клиентам Arzinger - ADM Trading, GSK, Souflett, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней стоит задуматься о репутационных рисках от сотрудничества с такими «авторитетными» юристами. А также о том, не используют ли юристы своих иностранных клиентов в качестве красивой ширмы, за которой скрываются другие, совсем не профессиональные стандарты? Возбужденные уголовные дела по «проектам» Arzinger, надеемся, прольют свет на эти вопросы.