Данія вперше в історії визнала Сполучені Штати потенційною загрозою національній безпеці країни

2025-12-13 10:29

У щорічному звіті, опублікованому Службою військової розвідки Данії (FE), вперше було визначено Сполучені Штати Америки як потенційну загрозу національній безпеці країни. Така оцінка зумовлена переорієнтацією зовнішньої політики США за адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.



Згідно з матеріалами, представленими у звіті, спостерігається відчутний перегляд геополітичного підходу Вашингтона. Експерти зазначають, що США дедалі більше зосереджуються на захисті власних інтересів, зменшуючи увагу до традиційних союзницьких зобов’язань. При цьому американська економічна і технологічна перевага використовується не лише для впливу на конкурентів, але й щодо партнерів та союзників із НАТО.



Документ наголошує на активному застосуванні Сполученими Штатами економічних важелів, зокрема погроз високими тарифами, задля досягнення власних цілей. Крім того, не виключається можливість застосування військової сили, навіть проти союзників.



"США використовують економічну силу, включаючи погрози високими тарифами, для нав'язування своєї волі і більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", - йдеться у звіті.



Окремо у звіті підкреслюється зростаючий інтерес Вашингтона до Гренландії на тлі посилення суперництва великих держав в Арктичному регіоні.





