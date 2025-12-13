Політика Адміністрація Трампа пригрозила санкціями Міжнародному кримінальному суду у Гаазі

2025-12-13 16:47

Адміністрація Дональда Трампа прагне, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вніс зміни до свого установчого документа, щоб гарантувати, що МКС не розслідуватиме діяльність президента США та його високопосадовців. Про це пише Reuters.

За словами джерел видання, якщо суд не відреагує на цю вимогу США та дві інші - припинення розслідувань щодо ролі ізраїльських лідерів у війні в Газі та формального завершення попереднього розслідування дій американських військ в Афганістані - Вашингтон може покарати ще більше посадовців МКС і може накласти санкції на сам суд.

"Зростає занепокоєння, що у 2029 році Міжнародний кримінальний суд зверне свою увагу на президента США, віцепрезидента, міністра оборони та інших осіб і порушить проти них кримінальні справи. Це неприйнятно, і ми не дозволимо цьому статися", - сказав чиновник адміністрації Трампа.

США не є учасником Римського статуту, який у 2002 році створив МКС як суд останньої інстанції, що має повноваження переслідувати глав держав.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року судді МКС видали ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього главу Міноборони Ізраїлю Йоава Галланта та лідера ХАМАСу Ібрагіма аль-Масрі за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності під час конфлікту в секторі Гази.