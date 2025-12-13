Політика Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції щодо освіти угорської нацменшини

2025-12-13 11:35

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції щодо освіти угорської нацменшини. Нині триває опрацювання та обговорення підходів і механізмів реалізації. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ і Міністерстві освіти і науки України на запит Інтерфакс-Україна.

"Відповідь угорської сторони на матеріали, надіслані українською стороною, що стосуються пропозиції у сфері освіти угорської національної меншини України, було отримано вербальною нотою посольства Угорщини в Україні 11.11.2025 та передано до Міністерства освіти та науки України для розгляду за належністю", - зазначили у овідомленні.

Своєю чергою, у Міносвіти зазначили, що між сторонами тривають експертні консультації, під час яких здійснюється детальне обговорення підходів та можливих механізмів реалізації відповідних пропозицій.

"Також триває подальше опрацювання наданих угорською стороною матеріалів і пропозицій, з урахуванням необхідності їх всебічного аналізу, узгодження позицій та дотримання вимог чинного законодавства України", - додали у відомстві.

Зокрема у межах наявних міжвідомчих комунікацій продовжується робота з уточнення окремих аспектів наданих матеріалів та підходів, запропонованих угорською стороною.

"Зазначені питання опрацьовуються у постійному режимі, з урахуванням позицій заінтересованих органів державної влади, а також необхідності забезпечення узгодженості із чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти", - додали у відповіді.

У Міносвіти наголосили, що у процесі консультацій здійснюється порівняльний аналіз пропозицій, що надійшли, їх правова оцінка, а також опрацювання можливих варіантів реалізації із дотриманням державних підходів у питанні забезпечення прав національних меншин.

