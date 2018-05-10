Детали документ На должность замдиректора департамента госисполнительной службы претендует чиновник, уличенный в вымогательстве

2018-05-10 13:14 1653

Кандидат на должность заместителя директора департамента государственной исполнительной службы Украины Илья Лактин, занимающий должность начальника управления государственной исполнительной службы в Харьковской области фигурировал в уголовном деле за вымогательство взятки. Об этом стало известно из постановления прокуратуры   района города Харькова. 

 

Так, согласно документу, весной 2011 года Илья Лактинпотребовал взятку за снятие ареста на отчуждение складского помещения, принадлежавшего третьему лицу. Сначала, Илья Лактин предложил собеседникусамостоятельно определиться с суммой которую он будет готов потратить для решения этого вопроса. Последний предложил тысячу американских долларов и Илья Лактин согласился, однако спустя несколько дней сообщил о необходимости удвоения ранее предложенной суммы.

По факту вымогательства пострадавший обратился в ГУБОП Харьковской области, в результате спустя не сколько дней прокуратура во время проверки обнаружила в шкафу госисполнителя 2 тысячи долларов. Впрочем, фигуранты так и не были наказаны, а для возбуждения уголовного дела против Ильи Лактина не нашли дополнительных доказательств.

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