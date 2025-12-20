Політика Володимир Зеленський назвав три принципові питання у гарантіях безпеки, щодо яких Україна працює зі США

2025-12-20 10:29

Є три принципові речі у гарантіях безпеки, щодо яких Україна працює зі США. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

"Ми працюємо над гарантіями безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Для нас принципові речі, щоб це було проголосовано в Конгресі Сполучених Штатів, щоб це були гарантії юридично зобов'язуючі. Друге, щоб це була п'ята стаття НАТО. Третє, щоб ми знали, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії Росії", – заявив він.

За його словами, "також є деталі щодо зброї, щодо посилення нашої армії, щодо кількісного складу української армії".

"Усі ці деталі, окрім складу, ви знаєте, що вона не менше 800 тисяч повинна бути і залишатись. А щодо деталей озброєння, тощо, ми домовилися з США, поки не допрацюється цей документ, не проговорювати публічно деталі", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що наразі нема версії мирного плану, яку б погодили Україна, США і Росія: "Остання версія будь-якого плану – це узгоджена версія. Поки що узгодженої версії плану немає".

Також Зеленський припустив, що його наступний контакт з президентом США Дональдом Трампом відбудеться, "коли ми будемо мати вже фіналізацію документів".

