Детали Полиция разогнала акцию, где фанам предлагали фото с «Павелко» и кубком ЛЧ

2018-05-24 18:29 925

Полиция отобрала шутливую тантамарезку и разогнала фанатов, предлагавших всем желающим бесплатно сделать совместное фото с изображением Президента Федерации футбола Андреем Павелко и кубком Лиги Чемпионов на Майдане Независимости.



Об этом сообщает Центр журналистских расследований, отмечая, что у активистов было разрешение на акцию от КГГА.

Как сообщается, сегодня неизвестные установили необычную тантамарезку на Майдане Независимости, где предлагали каждому желающему сделать бесплатное совместное фото с изображением Андрея Павелко и кубком Лиги Чемпионов.