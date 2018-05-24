Детали Полиция разогнала акцию, где фанам предлагали фото с «Павелко» и кубком ЛЧ

2018-05-24 18:29 925

 

Полиция отобрала шутливую тантамарезку и разогнала фанатов, предлагавших всем желающим бесплатно сделать совместное фото с изображением Президента Федерации футбола Андреем Павелко и кубком Лиги Чемпионов на Майдане Независимости.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований, отмечая, что у активистов было разрешение на акцию от КГГА.

 Как сообщается, сегодня неизвестные установили необычную тантамарезку на Майдане Независимости, где предлагали каждому желающему сделать бесплатное совместное фото с изображением Андрея Павелко и кубком Лиги Чемпионов.

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