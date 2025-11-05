Спорт Баварія подолала чинного володаря головного трофея Ліги чемпіонів - ПСЖ

2025-11-05 13:36

Чинний володар трофея Ліги чемпіонів ПСЖ на своєму стадіоні провів матч проти Баварії в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У першому таймі вінгер Баварії Луїс Діас зумів забити два голи, зламати Ашрафа Хакімі та отримати червону картку.

Також у перші 45 хвилин ПСЖ втратив Усмана Дембеле, але у другому таймі французи зробили все можливе, щоб врятуватися, проте їм це не вдалося.

Єдиний гол за ПСЖ забив Жоау Невеш, хоча загалом Баварія мала шанси забити ще більше.

ПСЖ - Баварія 1:2
Голи: Невеш, 74 - Діас, 4, 32

ПСЖ: Шевальє - Хакімі (Маюлю, 45+8), Маркіньос, Пачо, Мендеш - Заїр-Емері, Вітінья, Руїс (Невеш, 66) - Кварацхелія, Дембеле (Лі Кан Ін, 25), Баркола (Рамуш, 66).

Баварія: Ноєр - Лаймер, Та, Упамекано, Станішич - Кімміх, Павлович - Олісе (Кім Мін Дже, 80), Гнабрі (Бішоф, 46), Діас - Кейн (Горецка, 88).

Попередження: Мендеш - Бішоф, Ноєр, Станішич

На 45+7-й хвилині був вилучений Луїс Діас (Баварія) (грубий фол).

УЄФА заборонила збірній України розмістити на новій формі слоган "Україна понад усе!"

2025-11-05 09:26

Полісся планує продовжити контракти з трьома ключовими футболістами, але знизить їм зарплатню

2025-11-04 14:44

Чинний капітан Динамо Віталій Буяльський побив гольовий рекорд легендарного гравця "киян"

2025-11-04 08:24
