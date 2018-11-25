Дипломатия Си Цзиньпина: путь мира и взаимной выгоды Отдел новостей

2018-12-12 11:09 1323

Международное турне председателя Китая Си Цзиньпина, приуроченное к саммиту «Группы 20» в Буэнос-Айресе, добавило стабильность в привнесло позитив в охваченное беспокойствами международное сообщество. Так, в своем официальном заявлении охарактеризовал госсоветник и по совместительству глава МИД КНР Ван И.

Напомним, с 27 ноября по 4 декабря председатель Китая осуществил визиты в Испанию, Аргентину, Панаму и Португалию.

Символичный визит: Си Цзиньпин перелетел через весь евроазиатский континент, скрепляя единство Европы и Китая в рамках одного экономического пояса Шелкового пути; затем – обсудил актуальную проблематику глобального сообщества, вместе с остальными участниками «Группы 20»; пересек Панамский канал, символизируя мостик между Тихим океаном и Атлантикой.

Ну и в завершении турне вернулся на европейский континент через Португалию, подчеркивая стратегический приоритет Шелкового пути как связующего пояса, прежде всего, между Европой и Китаем.

Однако, рассмотрим подробно, какие позитивы принес Китай международному сообществу и как это будет способствовать глобальной стабильности.

Во-первых, США и Китай договорились о «торговом перемирии»: «Торговая война» между крупнейшими экономиками мира, которая оказала сдерживающее влияние на рост глобальной экономики и держала в напряжении весь мир, так и не перешла к эскалации. Экономика Китая показала устойчивость под нажимом усиленной тарифной атаки США, а блицкриг Трампа оказался сорван. Формально Вашингтон и Пекин в течение 90 дней будут работать над проектом соглашения, как утрясти все имеющиеся разногласия и споры. Но фактически, как впоследствии показала атака на Huawei, администрация США изменила тактику в своей политике по отношению к Китаю.

В любом случае, переговоры Си и Трампа – конкретный пример стратегии win-win в действии, активно продвигаемой Пекином. Стратегия win-winпозволяет мирно урегулировать существующие споры, не доводя их до открытых конфликтов, на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

Отметим также решающую роль встречи лидеров для урегулирования существующих конфликтов. Для сравнения: саммит АТЭС, который состоялся в Порт-Морсби за неделю до саммита «двадцатки», из-за американо-китайских торговых споров впервые в истории остался без итоговой совместной декларации. Председатель Си Цзиньпин принял участие в саммите АТЭС, сформулировав «шесть тезисов» для интеграции в рамках региона. В то время как США были представлены только на уровне вице-президента Майка Пенса.

Во-вторых, «Группа 20» укрепляет позиции в качестве основного форума международного сотрудничества. Пожалуй, Китаю в этом принадлежит наиболее активная роль. Таким образом, «двадцатка», созданная более десяти лет назад и к настоящему времени организовавшая уже 13 саммитов, за время своей работы показала немало успехов в урегулировании кризисов, но и повысила влияние для решения многих международных задач.

Ну а привлечение развивающихся стран к решению международных проблем на фоне острого кризиса, который охватил развитые экономики, на практике оказалось полностью оправданным и продемонстрировало свою эффективность.

Китай как ведущая развивающаяся страна неоднократно использовал «двадцатку» для того, чтобы продвинуть цели устойчивого развития, сделать мир более сбалансированным и в частности, защитить интересы стран развивающегося мира.(Прим: в том числе, Украины, которая является страной развивающегося мира).

Нынешний саммит в Буэнос-Айресе не стал исключением. Председатель Си Цзиньпин в своем выступлении во время саммита сформулировал четыре тезиса, который позволит укрепить статус «двадцатки». Во-первых, Си Цзиньпин призвал к открытости. Особенно, в свете реформа действующей системы ВТО, которая должна добавить открытость, а главное – больше учитывать интересы развивающихся стран. Во-вторых, Си Цзиньпин призвал поддерживать дух партнерства между развитыми и развивающимися экономиками. В-третьих, взаимная выгода должна быть основным драйвером торговли. В-четвертых, инновации выполнять ведущую роль в поддержании роста.

В общем, Си Цзиньпинвыступил на саммите «двадцатки» как мировой лидер, отстаивая интересы не только Китая, но и в защиту всего международного сообщества. Не много в современной международной обстановке лидеров, выступающих в интересах всего глобального сообщества. Особенно, на фоне Трампа, который повсеместно продвигая «AmericaFirst», скатился в национализм и протекционизм, а также лидеров стран Европы, которые сейчас преимущественно, поглощены собственными внутренними проблемами.(Прим: для Украины важно использовать возможности «Группы 20» в своей внешней политике.Это существенно расширит международные возможности Киева).

В-третьих, Новый Шелковый путь, который способен изменить мировую экономику, был в центре международного турне Си Цзиньпина.

Председатель Китая использовал свое международное турне для продвижения инициативы «Один Пояс, Один Путь». Так, в каждой из стран переговоры о сотрудничестве в рамках «Один Пояс, Один Путь» занимали центральное место.

Равно как и каждая из стран способна привнести в «Один Пояс, Один Путь» собственную национальную специфику, усилить собственными экономическими возможностями.

Испания получила официальное приглашение присоединиться к инициативе «Один Пояс, Один Путь». Нынешнее правительство премьера Петро Санчеса, которое находится во власти только с июня нынешнего года, проявляет активный интерес к проектам Шелкового пути. Хотя формально Мадрид как член ЕС вынужден осторожно проводить национальную политику, координируя ее с Брюсселем (а также с оглядкой на политику США, в том числе, по отношению к испаноязычному миру).

Отдельно отметим символизм испанского визита Си Цзиньпина. Во-первых, это был первый пункт его международного турне (то есть накануне «двадцатки» и в частности, перед встречей с Трампом). Во-вторых, испанский визит состоялся в наиболее сложный момент для Евросоюза (в канун европейского саммита по Brexit).

Напомним, Евросоюз, как известно, сейчас находится в поисках оптимального компромисса по вопросу Brexit, где переплелись интересы Брюсселя, Лондона, а также Испании (давний спор о Гибралтаре).

Влияние Китая в данном случае сыграло важную роль на сбалансирование внутриевропейских связей. Во-первых, Пекин подыграл Брюсселю, в очередной раз поддержав единство Евросоюза. Во-вторых, Пекин подыграл Мадриду и помог решению давнего территориального испано-британского спора в Гибралтаре. Подчеркнем, спор решен в рамках европейского проекта. В-третьих, поддержка Пекина помогла не только Испании, но и вообще Евросоюзу, которому удалось уговорить Британию на компромиссное соглашение. Как результат, европейский win-win: Европа – с единством, Испания – с Гибралтаром, Британия – с Brexit. Как видим, немалая роль принадлежит Китаю. Особенно, китайской стратегической инициативе «Один Пояс, Один Путь».

Панама может рассматриваться как пример бурной динамики сотрудничества с Китаем.

Дипотношения между Пекином и Панамой были установлены только в июне 2017 года. (Прим: перед этим Пекин перехватил Панаму у Тайваня, позиции которого на международной арене за несколько предыдущих лет практически нивелированы.Для международного сообщества есть только «Один Китай», это политика поддерживается незыблемо).

Но развитие экономического сотрудничества между Пекином и Панамой быстро поднялось на тот уровень, когда возникла необходимость в зоне свободной торговли.

В конце концов, Панамский канал – на данный момент основной коридор, через который проходит половина торговли Китая. Преимущества морской торговли все еще сохраняют актуальность. (Равно как и риски существующей морской монополии, которые подчеркивают важность строительства сухопутных коридоров Шелкового пути).

Для Панамы сотрудничество с Китаем не только укрепит транзитный статус, но и будет способствовать инфраструктурному развитию. Например, по результатам визита Си Цзиньпина, обсуждался проект железной дороги, которая соединит Панаму, Коста-Рику и Никарагуа (а в перспективе остальные страны Латинской Америки вплоть до границы с Мексикой).

Португалия на практике уже убедилась в преимуществах сотрудничества с Китаем.

Во-первых, китайская поддержка позволила Лиссабону решить многие долговые проблемы и избежать экономического кризиса.

Во-вторых, Лиссабон как результат, проявил интерес к развитию дальнейшего сотрудничества. И фактически присоединился к «Один Пояс, Один Путь».

Символично, в канун визита Си Цзиньпина между Пекином и Лиссабоном осуществлен прямой авиаперелет. Таким образом, соединив самые крайние точки на Евро-Азиатском континенте по маршруту «Ханчжоу-Пекин-Лиссабон». Отметим, авиарейсы осуществляют новенькие европейские Airbus-380. На данный момент три авиарейса в неделю.

Португальский визит – конкретный пример для всей Европы. В частности, о выгодах сотрудничества с Китаем. Особенно, в рамках строительства Шелкового пути.

…В общем, международное турне Си Цзиньпина – конкретный пример, как работает китайская дипломатия. С одной стороны, как мирно урегулировать споры и конфликты на основе win-winстратегии. А с другой стороны, выстраивание партнерских связей на основе уважения и взаимной выгоды создает предпосылки для укрепления экономической глобализации нового типа. Новый Шелковый путь, как видим, каким-либо одним континентом либо только инфраструктурными проектами тоже не ограничивается. Это глобальный проект, в интересах «общей судьбы» для всего международного сообщества.