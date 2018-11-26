Китайcкое плечо, или окно для Украины Игорь Шевырев

2018-12-13 09:27 756

Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер оказался первым

иностранным лидером, которого председатель Китая Си Цзиньпин принял в

Пекине сразу после того как вернулся из своего международного турне.

Государственный визит германского президента состоялся 5-10 декабря.

Штайнмайер является давним сторонником сотрудничества с Китаем. С 2005

года он оказывает активное влияние на немецкую внешнюю политику. Сначала

как глава МИД (в 2005\2009 и 2013\2017 годах), а сейчас как президент,

возглавляющий внешнюю политику. В 2007 году Штайнмайер, в отличии от

Меркель, даже отказался встречаться с Далай-Ламой, что обошлось ему

скандалом и резкой критикой со стороны Запада.

После нынешнего визита симпатии Штайнмайера к Китаю усилились.

Особенно, после того, как китайцы, следуя насыщенной программе госвизита,

показали германскому президенту не только Пекин, но и провинции Сычуань и

Гуандун. Штайнмайер признал успехи, достигнутые за предыдущие 40 лет

реформ, и выразил желание к активизации двустороннего сотрудничества.

«Германия готова совместными усилиями с Китаем защищать принципы

свободной торговли, а также вести более тесную координацию в

международных делах», - пообещал Штайнмайер.

«Взаимопонимание и доверие является основой для дальнейшего углубления

китайско-германских отношений. Обе стороны должны преодолеть разногласия

во взглядах и уважать развитие друг друга», - поставил задачу Си Цзиньпин.

Доверие составляет основу германо-китайского диалога.

Хотя в последнее время это доверие было несколько ослаблено.

Но складывающаяся международная

обстановка побуждает Пекин и Берлин держаться вместе. Во-первых, защита от

торговых атак Трампа. Во-вторых, сложная обстановка внутри Европы.

Например, как результат затянувшегося Brexit.

Однако, в целом, 2018-й год для германо-китайских отношений получился

успешным.

Двусторонний товарооборот установил очередной рекорд. Немецкие компании

расширили свое присутствие на емком китайском рынке. Пекин продолжает

постепенно открывать иностранцам свой внутренний рынок. Германские

компании первыми воспользовались новыми открывшимися возможностями.

Речь, прежде всего, об автоконцерне BMW и химическом гиганте BACF.

В июле Пекин в рамках официального визита посетила бундесканцлер

Меркель. Собственно говоря, еще тогда был установлен план отношений на

ближайшие годы. А нынешний визит президента Штайнмайера носит

преимущественно, символический характер. С одной стороны, это символичная

оценка завершающегося успешного года. А с другой стороны, визит поддержки

в складывающейся напряженной международной обстановке.

Поддержка актуальна для обоих. Для Европы важно выстоять и под давлением

Трампа, и перед агрессией России, а также в условиях острых внутренних

противоречий. Для Китая поддержка важна в свете обострившихся торговых

споров со США. И не только.

За последнее время Пекин особенно интенсивно стал «бомбардировать»

собственным вниманием страны континентальной Европы. Отметим в этом

контексте недавние визиты Си Цзиньпина в Испанию и Португалию,

нынешнее приглашение Штайнмайера в Пекин, переговоры Си с Макроном в

Буэнос-Айресе. Сюда же добавим визит вице-премьера Лю Хе в Гамбург для

участия в европейском бизнес-форуме. Французы получают не меньшее

внимание, чем немцы. Так, в январе Пекин посетил Макрон, в мае – премьер

Филипп. Разве что, сейчас Париж вынужден сосредоточиться на обострившихся

внутриполитических проблемах.

….Однако, отметим, ошибочно было бы полагать, будто Китай притягивают к

Европе общие вызовы, риски или угрозы. Тем более, что как показывает

практика, Пекин и Вашингтон в кульминационный момент всегда смогут и

«торговую войну» остановить, и найти оптимальный вариант, чтоб не доводить

закипающие споров до конфликта. Следуя традиционному китайскому

мировоззрению, в Китае в каждом риске склонны видеть возможности.

Например, возможность укрепить собственное влияние. Тем более, когда речь

заходит о реализации «китайской мечты», одной из неотъемлемых частей

которой стало строительство Шелкового пути.

Для Украины складывающаяся международная обстановка также открывает

перспективное окно возможностей. Украина является классической

континентальной державой, обладающей широким транзитным потенциалом.

В условиях, когда континентальные связи между Европой и Китаем

укрепляются Украина в первую очередь, должна получить наибольшие

транзитные выгоды.