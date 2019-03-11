Впервые избирателя призывают думать головой, а не выбирать сердцем Янина Соколовская

2019-03-28 13:09 540

Рекламный намек: Перед тем, как голосовать, подумай дважды.

И раз уже возникают вопросы, поясню: впервые в украинской рекламной кампании так ярко используется приемы НЛП. То есть нейро-лингвистически людей программируют на обдуманный выбор, на отделение зёрен от плевел, на выявление популистов и проявление реалистов.

Впервые избирателя призывают подумать головой, а не выбирать сердцем. Потому что сердечные выборы, как показала практика, нам не удаются.

Украинского избирателя, привыкшего выбирать президента как супруга, очаровываться и разочаровываться, впервые призывают подумать и совершить "брак по правильному расчету", чтоб потом не пересчитывать...