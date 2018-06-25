Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, потеплеет до +27°C

2018-06-25 12:10 213

Сегодня на большей части территории Украины ожидается преимущественно солнечная погода.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, дождливо бдет только в западных регионах. Так, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидаются дожди, температура днем - от +19°C до +23°C, ночью - +8°C...+10°C.

На севере и в центре страны солнечно, воздух прогреется до +23°C.

На востоке также без осадков, температура воздуха днем - от +23°C до +26°C, ночью - от +11°C до +25°C.

В Одесской области ожидается температура от +23°C до +25°C, в Николаевской и Херсонской - от +25°C до +27°C. В оккупированном Крыму +24°C...+26°C днем, +12°C...+14°C ночью.

В Киеве сегодня также ожидается теплый день без осадков, температурадо +23°C днем и от +8°C до +10°C ночью.