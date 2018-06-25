Украина Транспортная стратегия: появятся быстрые поезда, ровные дороги и $30 млрд долгов

2018-06-26 11:13 183

Национальная транспортная стратегия разработана при поддержке Евросоюза,

в рамках проекта AASISTS. Ее основу составляет соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

По планам, к 2030 году Украина в полной мере должна выполнить свои обязательства

перед ЕС в сфере транспорта и инфраструктуры.

По предварительным расчетам, общая смета масштабной транспортной

евромодернизации составит не менее $60 млрд, из которых больше половины

средства европейских банков и финансовых учреждений.

Пока стратегия выглядит, как сказка или несбыточная мечта. Но, как помним, ранее и в безвиз с ЕС мало кто верил.

Итак, что же и как может измениться:

Украина имеет развитую транспортную сеть: высокоскоростные железные

дороги, высококачественные автодороги, современные морские порты и речные

терминалы, аэропорты и грузовые таможенные терминалы – и все эта

масштабная транспортная система работает на удовлетворение потребностей

национальной экономики, а также предоставляет множество передовых

сервисов для обслуживания пассажиров.

Украина становится важным и неотъемлемым субъектом Нового Шелкового

пути. Основные транспортные коридоры на континенте между Европой и

Азией, между Западом и Востоком проходят через Украину.

Укрзалізниця – в пятерке лучших железных дорог в мире. Акции Укрзалізниці

котируются на ведущих биржах мира. К 2025 году средняя скорость украинских

поездов составляет 150 км\ч, а к 2030 году – 250-400 км\ч. Парк украинских

поездов полностью модернизован. По украинским железным дорогам ходят

локомотивы и вагоны только украинского производства.

10 крупных автобанов – связывают между собой крупнейшие города страны:

Киев, Львов, Днепр, Одессу, Харьков, Сумы, Николаев, а также Донецк и

Луганск. Ровное автодорожное полотно, без ям и колдобин, а также

обеспеченное развитой инфраструктурной сетью и главное – гарантирующее

безопасность на автодорогах. Все украинские дороги ведут в Евросоюз.

13 морских портов – в сотне лучших в мире по объемам контейнерных

перевезок.

Мультимодальные перевозки позволили не только существенно увеличить

объемы транзита, но и укрепили позиции Украины как влиятельной

региональной державы на Востоке Европы. К 2025 году Украина входит в ТОП-

50 в мире по логистике, согласно рейтингам Мирового банка.

Объемы внутренних перевозок по украинским рекам составляют не менее 50

миллионов в год.

50 аэропортов – по всей стране. Это позволяет обеспечить не менее 350

международных авиасообщений. То есть в среднем, по 7 авиарейсов на один

аэропорт. Чтобы добраться в любой аэропорт на территории Украины, по

времени нужно не более одного часа. Заметный рост пассажиропотока

региональных аэропортов. (Прим: на данный момент на 7 аэропортов

припадает 98% всего авиатрафика). И самое главное: более половины

украинских граждан могут позволить себе регулярно пользоваться услугами

авиатранспорта. В том числе, за счет четко отлаженной системы low cost

рейсов.

Украинские города полностью перешли на общественный электротранспорт

(троллейбусы, трамваи, электробусы). Ни одной маршрутки – в украинских

городах.

Удельный вес электрокаров – не менее 50% в общем объеме продаж

автомобилей. В Украине работают два собственных завода по производству

электромобилей и электробатарей к ним.

Пять труб Hyperloop связывают между собой крупнейшие областные центры

Украины.

…В общем, перед нами не «футурологический проект» из будущего, а основные

тезисы Национальной транспортной стратегии Drive Ukraine до 2030 года,

разработанной Мининфраструктуры и уже утвержденной Кабмином.

«Drive Ukraine – создание новой реальности, а не ремонт старой», -

подчеркивают в Мининфраструктуры – Представьте, что мы уже в 2050-м году и

вспомните все то, что будем в 2030-м».

«Let’s my Ukraine great again!», - призывает министр инфраструктуры Владимир

Омелян.

Игорь Шевырев.