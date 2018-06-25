Транспортная стратегия: появятся быстрые поезда, ровные дороги и $30 млрд долгов

Национальная транспортная стратегия разработана при поддержке Евросоюза,
в рамках проекта AASISTS. Ее основу составляет соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
По планам, к 2030 году Украина в полной мере должна выполнить свои обязательства
перед ЕС в сфере транспорта и инфраструктуры.
По предварительным расчетам, общая смета масштабной транспортной
евромодернизации составит не менее $60 млрд, из которых больше половины
средства европейских банков и финансовых учреждений.
Пока стратегия выглядит, как сказка или несбыточная мечта. Но, как помним, ранее и в безвиз с ЕС мало кто верил.
Итак, что же и как может измениться:
Украина имеет развитую транспортную сеть: высокоскоростные железные
дороги, высококачественные автодороги, современные морские порты и речные
терминалы, аэропорты и грузовые таможенные терминалы – и все эта
масштабная транспортная система работает на удовлетворение потребностей
национальной экономики, а также предоставляет множество передовых
сервисов для обслуживания пассажиров.
Украина становится важным и неотъемлемым субъектом Нового Шелкового
пути. Основные транспортные коридоры на континенте между Европой и
Азией, между Западом и Востоком проходят через Украину.
Укрзалізниця – в пятерке лучших железных дорог в мире. Акции Укрзалізниці
котируются на ведущих биржах мира. К 2025 году средняя скорость украинских
поездов составляет 150 км\ч, а к 2030 году – 250-400 км\ч. Парк украинских
поездов полностью модернизован. По украинским железным дорогам ходят
локомотивы и вагоны только украинского производства.
10 крупных автобанов – связывают между собой крупнейшие города страны:
Киев, Львов, Днепр, Одессу, Харьков, Сумы, Николаев, а также Донецк и
Луганск. Ровное автодорожное полотно, без ям и колдобин, а также
обеспеченное развитой инфраструктурной сетью и главное – гарантирующее
безопасность на автодорогах. Все украинские дороги ведут в Евросоюз.
13 морских портов – в сотне лучших в мире по объемам контейнерных
перевезок.
Мультимодальные перевозки позволили не только существенно увеличить
объемы транзита, но и укрепили позиции Украины как влиятельной
региональной державы на Востоке Европы. К 2025 году Украина входит в ТОП-
50 в мире по логистике, согласно рейтингам Мирового банка.
Объемы внутренних перевозок по украинским рекам составляют не менее 50
миллионов в год.
50 аэропортов – по всей стране. Это позволяет обеспечить не менее 350
международных авиасообщений. То есть в среднем, по 7 авиарейсов на один
аэропорт. Чтобы добраться в любой аэропорт на территории Украины, по
времени нужно не более одного часа. Заметный рост пассажиропотока
региональных аэропортов. (Прим: на данный момент на 7 аэропортов
припадает 98% всего авиатрафика). И самое главное: более половины
украинских граждан могут позволить себе регулярно пользоваться услугами
авиатранспорта. В том числе, за счет четко отлаженной системы low cost
рейсов.
Украинские города полностью перешли на общественный электротранспорт
(троллейбусы, трамваи, электробусы). Ни одной маршрутки – в украинских
городах.
Удельный вес электрокаров – не менее 50% в общем объеме продаж
автомобилей. В Украине работают два собственных завода по производству
электромобилей и электробатарей к ним.
Пять труб Hyperloop связывают между собой крупнейшие областные центры
Украины.
…В общем, перед нами не «футурологический проект» из будущего, а основные
тезисы Национальной транспортной стратегии Drive Ukraine до 2030 года,
разработанной Мининфраструктуры и уже утвержденной Кабмином.
«Drive Ukraine – создание новой реальности, а не ремонт старой», -
подчеркивают в Мининфраструктуры – Представьте, что мы уже в 2050-м году и
вспомните все то, что будем в 2030-м».
«Let’s my Ukraine great again!», - призывает министр инфраструктуры Владимир
Омелян.
Игорь Шевырев.