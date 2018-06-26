Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: дожди в западных областях и жара до +31°C

2018-06-26 11:45 132

Сегодня, 26 июня, на западе и востоке Украины ожидаются дожди, однако будет достаточно жарко.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, столбики термометров сегодня снова поднимутся выше +30°C.

В частности, на западе Украины сегодня дневная температура составит от +19°C до +23°C, на востоке будет теплее - от +28°C до +31°C.

На севере сегодня дожди могут пройти только в Житомирской области, но воздух прогреется до +28°C. В центре и на юге будет жарко и сухо, температура днем поднимется до +31°C.

В Киеве сегодня осадков не предвидится, температура днем будет держаться в пределах +23°C...+25°C. Ночью в столице снова будет свежо - термометры покажут всего +12°C...+14°C.