Украина КАРТА Прогноз погоды : в Украину идут грозы, проливные дожди и жара до +35°C

2018-06-27 11:12 312

Сегодня, 27 июня, почти по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами, однако жара продолжит усиливаться.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны, воздуха прогреется до +35°C. 

На западе сухо будет только в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, дневная температура составит от +23°C до +28°C, на востоке – без осадков, от +33°C до +35°C.

На севере без осадков в Черниговской и Сумской областях, воздух в регионе прогреется от +27°C до +34°C. В центре и на юге ожидаются дожди с грозами, температура от +26°C до +35°C.

В Киеве сегодня также будет дождливо, ожидается гроза, температура днем будет держаться в диапазоне +27°C...+29°C.

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