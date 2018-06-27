Мир Все обновления Instagram: появятся функция видеозвонка и тематические каналы

2018-06-29 21:34 201

В новом обновлении социальной сети Instagram, представленном накануне, присутствует функция видеозвонка.

"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - сообщается на сайте приложения.

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Видеочатом можно будет пользоваться, параллельно выполняя другие задачи в приложении. В одном звонке могут принимать участие до четырех пользователей.

Также во вкладке поиска появятся тематические каналы, при помощи которых можно будет быстро находить нужные посты по интересам.