Все обновления Instagram: появятся функция видеозвонка и тематические каналы

В новом обновлении социальной сети Instagram, представленном накануне, присутствует функция видеозвонка.
"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи", - сообщается на сайте приложения.
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Видеочатом можно будет пользоваться, параллельно выполняя другие задачи в приложении. В одном звонке могут принимать участие до четырех пользователей.
Также во вкладке поиска появятся тематические каналы, при помощи которых можно будет быстро находить нужные посты по интересам.