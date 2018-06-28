Сегодня Украина будет отмечать День Конституции под дождем, однако похолодания не предвидится.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на большей части территории страны ожидаются осадки и грозы.
Исключением станет только временно оккупированный Крым, Запорожская и Херсонская области. Там установится переменно облачная погода, без осадков.
Температура воздуха днем будет колебаться от +21°C до +26°C на западе, от +27°C до +30°C - на севере, от +31°C до +35°C - на востоке, от +27°C до +35°C - на юге и от +26°C до +33°C - в центре.
В Киеве также сегодня будет жарко и дождливо, днем столбики термометров поднимутся до +29°C.