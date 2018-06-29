Украина КАРТА Сегодня в Украине снова грозы, шквалы, проливные дожди и жара до +35°C

2018-06-29 10:13 228

Сегодня в большинстве регионов Украины ожидаются дожди с грозами. При этом холодно не будет.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, дождливая погода и грозы первыми накроют западный регион.

В Закарпатской, Волынской и Ровненской областях температура воздуха составит от +22°C до +26°C , во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой - до +24°C.

В северных и центральных областях воздух прогреется до +30°C. На юге Украины и в оккупированном Крыму - также грозы, температура воздуха - +27°C...+29°C в Одесской области, +29°C...+31°C - в Николаевской, до +35°C - в Херсонской. В Крыму воздух прогреется до +33°C.

В Днепропетровской области также ожидаются осадки и грозы, температура воздуха - до +35°C. В Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях - солнечно, возможна облачность, без осадков. Температура воздуха - от +32°C до +35°C.

В Киеве сегодня также будет дождливо, ожидаются грозы. Температура днем поднимется до +28°C, ночью станет немного прохладнее, термометры покажут +18°C...+20°C.

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ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-06-29 08:39 450287

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