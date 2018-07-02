Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине будет дождливо, ветренно и прохладно

2018-07-02 10:41 222

Сегодня практически по всей территории Украины ожидаются дожди и относительно прохладная, ветренная погода.

Как указанов свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, исключения составят Закарпатская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области, а также оккупированный Крым. Там прогнозируется переменно облачная погода.

Температура воздуха днем составит от +13°C до +20°C на западе, от +14°C до +18°C - на севере, от +22°C до +25°C - на востоке, от +23°C до +26°C - на юге и от +16°C до +24°C - в центре.

В Киеве неделя начнется также с осадков, температура воздуха днем будет колебаться от +14°C до +16°C. Ночью температура опустится до +9°C.