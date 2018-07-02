Украина Льготную растаможку "евроблях" предложили провести за счет пенсионеров

2018-07-04 08:09 234

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина призвала нардепов поддержать за основу законопроекты о растаможке ввезенных автомобилей до окончания текущей сессии.

"Мы уже дождались всех инициатив, прошу во вторник или в четверг добавить раздел о включении в повестку дня и включить все законопроекты, которые касаются данной темы (растаможки), в повестку дня для того, чтобы до конца этой сессии рассмотреть в первом чтении", - сказала Южанина.

Кроме того, Южанина раскритиковала поданный в Раду альтернативный законопроект о налогообложении таких авто.

"Более полумесяца прошло с того дня, когда был зарегистрирован в Раде законопроект о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств, которые призваны в том числе решить вопрос с так называемыми "евробляхами". Сегодня у нас есть зарегистрированный альтернативный законопроект коллегами из "Самопомочи".

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Среди прочего предлагается отменить взнос в Пенсионный фонд при регистрации авто в Украине. То есть растаможку "евроблях" провести за счет пенсионеров. Вот что предложено коллегами. С такими подходами мы не решим ни один вопрос", - отметила она.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые должны решить проблему с машинами на еврономерах в Украине. Растаможка после принятия документов предположительно будет стоить 2-3 тысячи евро.