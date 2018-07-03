Мир Болельщик, отмечавший победу сборной России, сорвался с Крымского моста и погиб

2018-07-03 17:19 102

 

В Москве погиб болельщик сборной России, который распивал спиртные напитки и под влиянием алкоголя решил залезть на один из мостов города, который носит название Крымский.

Так он отмечал победу команды в 1/8 финала ЧМ-2018, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина отмечал победу российской сборной над испанцами сперва в центре Москвы, затем в парке имени Горького. Все это время он не переставая употреблял спиртные напитки.

В итоге около восьми часов утра болельщик добрался до Крымского моста и под влиянием алкоголя посчитал хорошей идеей поддержать наших футболистов громким криком, забравшись на опору сооружения.

Проделать задуманное фанату удалось, но в какой-то момент он потерял равновесие и рухнул с моста. Пролетев несколько десятков метров, мужчина ударился об воду и утонул, потеряв сознание.

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