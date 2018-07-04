Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди прекратятся, воздух прогреется до +29°C

2018-07-04 11:45 186

Сегодня в Украине прекратятся дожди, и начнет снова теплеть. В течение первой половины дня столбики термометров во многих регионах поднимутся  до +29°C.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентра страны, практически во всех областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +21°C до +29°C. При этом по ночам будет прохладнее -  от +9°C до +15°C, в Крыму до +18°C.

Небольшой дождь днем пройдет только в Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве сегодня также ожидается переменная облачность и стремительное повышение температуры. Температура термометры покажут от +22°C до +24°C, ночью от +11°C до +13°C.

Еще по теме

КАРТА Полный список незаконных новостроек Киева - как и где узнать правду о жилье

2018-07-04 12:13 171

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-07-04 08:40 451688

Стрельба в центре Киева: появились первые подробности

2018-07-03 18:30 597

Авто на еврономерах: стало известно, во сколько обойдется растаможка в Украине

2018-07-03 18:00 750

Еще новости в разделе "Украина"

Почему в этом году украинские копы увольняются по сто человек за месяц

2018-07-04 13:43 132

фото Джамала выставила в Instagram трогательное фото с сыном Эмиром-Рахманом

2018-07-04 12:46 165

КАРТА Полный список незаконных новостроек Киева - как и где узнать правду о жилье

2018-07-04 12:13 171

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди прекратятся, воздух прогреется до +29°C

2018-07-04 11:45 186
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Почему в этом году украинские копы увольняются по сто человек за месяц 2018-07-04 13:43 132
фото Джамала выставила в Instagram трогательное фото с сыном Эмиром-Рахманом 2018-07-04 12:46 165
КАРТА Полный список незаконных новостроек Киева - как и где узнать правду о жилье 2018-07-04 12:13 171
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди прекратятся, воздух прогреется до +29°C 2018-07-04 11:45 186

Лента

14:15 Трамп направил лидерам стран НАТО гневные письма из-за не выполненных обещаний
13:43 Почему в этом году украинские копы увольняются по сто человек за месяц
13:14 Британия сообщила о новых случаях отравления неизвестным веществом в Солсбери
фото 12:46 Джамала выставила в Instagram трогательное фото с сыном Эмиром-Рахманом
КАРТА 12:13 Полный список незаконных новостроек Киева - как и где узнать правду о жилье
КАРТА 11:45 Прогноз погоды: Сегодня дожди прекратятся, воздух прогреется до +29°C
11:12 Названа причина массового отравления детей в частном спортлагере под Киевом
10:44 День Нацполиции - центр Киева снова перекроют для транспорта
10:11 Режим Путина упрятал политзаключенного Клыха в психиатрическую больницу
фото 09:43 В Калифорнии застрелился старший сын Тины Тернер – Крейг Раймонд