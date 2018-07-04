Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди прекратятся, воздух прогреется до +29°C

2018-07-04 11:45 186

Сегодня в Украине прекратятся дожди, и начнет снова теплеть. В течение первой половины дня столбики термометров во многих регионах поднимутся до +29°C.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентра страны, практически во всех областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +21°C до +29°C. При этом по ночам будет прохладнее - от +9°C до +15°C, в Крыму до +18°C.

Небольшой дождь днем пройдет только в Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве сегодня также ожидается переменная облачность и стремительное повышение температуры. Температура термометры покажут от +22°C до +24°C, ночью от +11°C до +13°C.