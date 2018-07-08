Украина У омбудсмена прокомментировали новый закон "про алименты

2018-07-08 14:30 435

Вступление в силу закона Украины, усиливающего ответственность за неуплату алиментов, ужесточит борьбу между родителями за получение опеки над детьми после развода. Об этом заявила представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в сфере прав детей и семьи Аксана Филипишина.

"У нас и сегодня все больше громких скандалов вокруг определения места проживания детей и возможности того из родителей, кто проживает отдельно, принимать участие в судьбе детей, их воспитании, и доступа к ним. Кто получил ребенка, тот и считает себя хозяином. И этот законопроект только усугубляет, на мой взгляд, проблему. Родители будут прибегать к разным средствам, чтобы получить право на опеку над ребенком", - цитирует Интерфакс слова Филипишиной.

Представитель уполномоченного ВР пояснила, что тому из родителей, за кем будет закреплена опека над ребенком, не нужно будет просить разрешения второго родителя на вывоз ребенка за границу до одного месяца. "А вот тот из родителей, кто живет отдельно, даже если он вовремя выплачивает все алименты, чтобы реализовать свое право на воспитание ребенка, в том числе путем вывоза ребенка на оздоровление за границу, должен получить нотариальное согласие второго родителя или пойти в суд. То есть ты виновен в том, что не живешь с ребенком", - сказала она.

Филипишина отметила, что таким образом закон ограничивает права того из родителей, кто не проживает с ребенком. "Потому будут манипуляции. Я уже наблюдаю усиление борьбы за определение места проживания ребенка", - резюмировала она.

По словам правозащитницы, за последние два года увеличилось количество обращений в офис омбудсмена по вопросам, связанных с судебными тяжбами за опеку над детьми и даже похищением детей. Кроме того, она высказала мнение, что наиболее эффективный метод борьбы за добросовестную выплату алиментов – общественные работы неплательщиков и направление заработанных денег ребенку.

Те родители, которые являются недобросовестными плательщиками алиментов, как правило, не имеют транспортных средств, не выезжают за границу и не имеют оружия, считает она. По мнению А.Филипишиной, такие рычаги – не то, что нужно ребенку, который нуждается в финансовой поддержке.

3 июля, Верховная Рада приняла ряд нормативных актов для образцовых и недобросовестных родителей, а также для тех, кто ухаживает за тяжело больными детьми. Как заявил в кулуарах парламента министр юстиции Павел Петренко, который предложил бросать в тюрьмы и колонии алиментщиков, в Украине усиливают ответственность за неуплату алиментов и поднимают их размер к прожиточному минимуму.