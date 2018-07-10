Мир Миру предрекли кризис: какие валюты лучше закупать

2018-07-10 17:30 297

 

Сингапурский доллар, японскую иену, швейцарский франк и доллар США признали главными валютами, которые нужно покупать в случае кризиса.

К соответствующему выводу пришли аналитики американского финансового холдинга JPMorgan Chase, которые изучили пять последних глобальных рецессий, сообщает Bloomberg.

"Рецессия наступает, когда кредиторы просят вернуть свои деньги. Три из четырех ведущих валют, которыми можно владеть во время рецессии – это валюты стран, которые могут похвастаться очень сильными позициями на внешних рынках", – заявил аналитик Пол Меггеси.

В частности, в американском банке самой надежной валютой считают иену, а наименее привлекательным называют сингапурский доллар.

При этом доллар США находится в выгодном положении, поскольку является основной валютой для финансовых транзакций в мире, и во время кризисов бизнесу приходится скупать американские доллары, чтобы расплачиваться по долгам.

Одновременно с этим в JPMorgan Chase предупреждают, что от валют развивающихся рынков нужно избавляться. Согласно подсчетам, они сильно падают в кризис, теряя в среднем 17% своей стоимости в течение двухлетнего периода с начала рецессии.

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