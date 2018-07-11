Украина Синоптики прогнозируют на сегодня дожди и жару до 35°

2018-07-11 15:00 540

 

В среду, 11 июля, в Украине местами пройдут кратковременные дожди, гроза, дневная температура в южных регионах поднимется до 35°.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Местами кратковременный дождь, гроза, днем в южной части местами шквалы 15-20 м/с, лишь в большинстве западных, северных и восточных областей ночью без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°, в южных и восточных областях днем 30-35° «, — говорится в сообщении.

12 июля ночью в восточной части и на крайнем западе, днем в западных, местами северных и центральных областях, 13 июля в Украине, кроме востока и Приазовья, пройдет кратковременный дождь, гроза (днем 12 июля в Карпатах местами сильный дождь). Ветер восточный, 13 июля на Правобережье с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных областях и в Днепропетровской области ночью 18-23 °, днем 30-35 °; на остальной территории ночью 14-19 °, днем 24-29°, в западных областях местами 20-25°.

14-15 июля прогнозируется на Левобережье, днем и в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19 °, днем 24-30°, в западных областях 20-26°; в южной и восточной частях ночью 18-24 °, днем 28-34°.

В частности, в Киеве 11 июля утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем — 26-28°.

На Киевщине в среду утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем — 24-29°.

В столице и регионе 12 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; 13 июля кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем 24-29°.

В Киеве 14-15 июля преимущественно без осадков. Температура ночью 14-19 °, днем 24-29°.

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