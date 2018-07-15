Украина Супрун рассказала, что делать при солнечных ожогах

2018-07-15 10:30 273

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сСметана, подсолнечное масло, зубная паста и разнообразные мази и пенки на жирной основе не спасут при солнечном ожоге. Об этом она написала в своем Facebook.

Чиновница напомнила, что при некоторых ожогах необходимо обращаться в больницу, а не заниматься самолечением.

Супрун рассказала, что в случае ожога нужно перейти в прохладное место и охладить обожженные участки водой или льдом, а при поражении больших участков тела - принять обезболивающее.

При симптомах общего перегрева необходимо приложить к большим сосудам - в районе шеи и паховых складок - холодный компресс. После этого можно приступать к обработке обожженных мест водорастворимыми препаратами, такими, как тримистин, пантестин или мирамистин. Жирные кремы или пенки только нарушают теплообмен, создавая на коже пленку.

Также она сказала, что обрабатывать обожженную кожу какими бы то ни было маслами, мазями на жирной основе, яичным желтком, мочой, спиртовыми растворами или зубной пастой, первые двое-трое суток категорически запрещено.

Кремы, мази, витаминные внешние препараты и пенки можно наносить на ожоги только через пять-шесть дней после получения травмы.

Очень важно также пить много жидкости.