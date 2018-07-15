Мир "Земля трескается на глазах": в Крыму сообщили о бедствии

2018-07-15 06:13 297

С тех пор, как украинские власти перекрыли поставки воды в оккупированный Крым, на полуострове резко расширились солончаки, и в степных районах уже ничего не растет.

Об этом рассказала крымчанка Анастасия Шевчук, которая только что вернулась с полуострова. По ее словам, в районе Керчи, Армянска. в селах, некоторые люди даже уезжают, потому что у них нет воды. Также Анастасия говорит, что у крымчан есть проблемы со скважинами.

"Россия считает, что недра принадлежат государству и особо бурить скважины для огородов людям не разрешают. Те, у кого есть колодцы или старые скважины, потихоньку ими пользуются, поэтому они могут поливать свои огороды. А лето в этом году необычно жаркое, утром уже +27-30 градусов. По крымским приметам, если май был с хорошими дождями, то урожай будет. Но в этом году май был сухой, и все это усугубило ситуацию", - отметила Шевчук.

Она подчеркнула, что земля трескается буквально на глазах.

"Все помидоры теперь везут с Краснодарского края, тут у нас ничего не растет", - говорит Анастасия.