Политика КАРТА Прогноз погоды: Почти на всей территории Украины сегодня дожди с грозами

2018-07-17 11:42 201

Cегодня, 17 июля, преимущественно прогнозируются дожди с грозами. Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, максимальная температура поднимется до 30°C. 

Исключения составят только Одесская, Николаевская, Херсонская области и АР Крым. Там ожидается переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем будет колебаться от +21°C до +25°C на западе, от +23°C до +25°C - на севере и востоке, от +26°C до +29°C - на юге и от +27°C до +30°C - в центре.

В Киеве сегодня также ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +23°C до +25°C.

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