Мир В Израиле госчиновников обязали обнародовать свои контакты и общаться по электронке

2018-07-19 09:10 201

Израильский парламент (Кнессет) утвердил во втором и третьем чтениях закон Давида Битана и Шаран Хескель, обязывающий общественные структуры, оказывающие услуги населению, связываться с клиентами и посылать им уведомления по электронной почте, а не по факсу.

Также новыйзакон обязывает структуры публиковать на своем интернет-сайте список предоставляемых услуг, месторасположение физических филиалов и контактные данные, включая способы связи с предоставляющим услуги подразделением или работником.

Исключение составили силовые структуры, такие как Общая служба безопасности (ШАБАК), Служба внешней разведки ("Мосад"), комиссия по атомной энергии, управление кибербезопасности, некоторые подразделения министерства обороны и полиции.

Закон вступит в силу через год после его принятия в итоговом чтении. Раз в год все структуры должны будут отчитываться перед комиссией о реализации закона.

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