Прогноз погоды на 21 июля: ожидается жара, но дожди не отступают

В субботу, 21 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Украинцам стоит ожидать кратковременные дожди и грозы.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.
Температура ночью +14...19°С, на побережье морей до +22°С. Днем +23...+28°С, в южных и восточных областях местами +30...+33°С,
– сообщают синоптики.
В южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Относительно погоды в столице Украины, то киевлянам также следует не забывать дома зонтики, так как днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +16...+18°С, а днем +25...+27°С.
Прогноз погоды на субботу, 21 июля, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+29
Киев – +25...+27