Украина КАРТА Не забудь зонт! Синоптики прогнозируют в Украине дождливую неделю

2018-07-23 13:16 96

По данным синоптиков, начавшаяся неделя будет дождливой. Однако, существенного похолодания ожидать не стоит. В среднем дневная температура будет держаться на уровне 24-25 градусов с отметкой плюс.

В понедельник, 23 июля, сообщает Гидрометецентр страны, максимальная температура воздуха поднимется до +31 градуса. В западных и северных областях ожидаются дожди и грозы, температура днем от +22 до +25 градусов, в Закарпатской области - до +29 градусов. В центральных областях также дождь, температура до +28 градусов. На востоке дожди ожидаются только в Харьковской области, температура воздуха - до +30 градусов. Аналогичная ситуация ожидается и в южных областях, исключение составят Запорожская и Херсонская области, а также Крым, где ожидается солнечная погода без осадков.

Во вторник, 24 июля, общая тенденция сохранится - дожди, грозы, на западе от +23 до +25 градусов, на севере - от +24 до +26. В центральной части страны также грозы, воздух прогреется до +29 градусов. На востоке дождливо, возможны грозы, исключение составит Днепропетровская область, максимальная температура воздуха - 29 градусов тепла. На юге солнечно, температура поднимется до 27-32 градусов тепла.

В среду, 25 июля, дожди и грозы пройдут во всех областях Украины, без исключений. Температура воздуха от +22 градусов в западных областях до +32 градусов на юге страны.

В четверг, 26 июля, общая тенденция сохранится - по всей территории страны осадки, на большей части, кроме южных областей - грозы. Температура в западном регионе составит 25-27 градусов тепла, на севере - 26-28 градусов, в центре и на востоке - 27-29 градусов. В южной части страны и Крыму воздух прогреется до +31 градуса.

В пятницу, 27 июля, ситуация начнет меняться - грозы все ещё ожидаются на западе, севере и в центре страны, однако на юге ожидаются дожди без гроз, а в Харьковской, Луганской и Донецкой областях - солнечно и без осадков. Температура воздуха по стране поднимется до +27 - +31 градуса.