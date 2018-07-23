Мир Завтра на Землю обрушится магнитная буря. Во сколько ждать удара

2018-07-23 18:00 210

 

Во вторник, 24 июля, Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Уточняется, что буря начнется примерно в 6:00 по Киеву. Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:

- в дни метеоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;

- постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

- обеспечте себе полноценный здоровый сон;

- пейте больше жидкости;

- кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;

- не употребляйте тяжелую пищу;

- при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.

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