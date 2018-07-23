Политика У Порошенко объяснили вето на закон о контрабанде леса

2018-07-23 18:40 123

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, однако против лоббистских схем, которые нарушают условия ЗСТ с ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли", - заявили в АП.

У Порошенко уточнили, что он подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к нему.

Одним из инициаторов законопроекта был глава "Радикальной партии" Олег Ляшко, который также отреагировал на президентское вето.

"Порошенко предлагает исключить норму о запрете экспорта дров. Это означает, что именно Порошенко и его окружение отвечают за бешеную контрабанду леса под видом дров и защищает мародеров, которые продают за бесценок национальные богатства Украины", - написал Ляшко в Facebook.

Как сообщалось, Порошенко ветировал закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн кубометров на время действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

18 июля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса.

Также он подписал обращение к генпрокурору Юрию Луценко с информацией о незаконном экспорте леса-кругляка и заявил о "абсолютно положительном" выводе относительно закона.