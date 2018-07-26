Сегодня на западе и севере страны ожидаются дожди с грозами. Местами пройдут сильные ливни. На остальной территории будет без существенных осадков.
Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталья Диденко, дожди вероятны также в Одесской и Винницкой областях.
"Где дожди? Преимущественно там, где и были. Запад, север. Дотянет до Одесской, Винницкой области. На остальной территории - без существенных осадков, только во второй половине дня на Луганщине локальные дождики", - написала Диденко.
В целом по Украине температура составит +25°C +34°C.
По данным Гидрометеоцентра, на всей территории страны сегодня ожидаются дожди с грозами.
Воздух прогреется до +27°C... +29°C. На юге и востоке Украины будет жарко до +34°C.
В Киеве сегодня также ожидаются дожди с грозами, температура поднимется до +29°C.