Украина КАРТА Сегодня в Украине снова грозы, проливные дожди и жара до +34°C

2018-07-27 11:42 162

Сегодня по всей территории Украины снова ожидаются дожди и грозы. Однако холодно точно не будет. Согласно свежему прогнозу Гидрометцентра страны, воздух прогреется до 32-34 градусов.

 

В западных областях температура воздуха поднимется до 24-28 градусов тепла. Исключение составит Закарпатская область - 28-30 градусов.

В северных и центральных регионах страны - также дождливо, температура воздуха днем - 26-29 градусов, ночью - 16-19 градусов.

На востоке и юге также возможны осадки, температура поднимется до 31-34 градусов тепла.

В Киеве сегодня будет пасмурно, возможны осадки, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла, ночью температура упадет до +19 градусов.

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