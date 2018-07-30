Мир Стали известны самые сильные природные антибиотики

2018-07-30 18:30 285

 

В природе существуют натуральные аналоги аптечных средств, которые могут защитить организм от инфекций, вирусов, бактерий и грибков. Об этом сообщает Newsyou.

Среди пяти самых сильных природных антибиотиков присутствует голубика. Ее свойства имеют схожесть с действием аспирина. В ней содержится много витаминов и микроэлементов, которые будут полезны при инфекциях мочеполовой системы, при простуде, воспалении легких.

В бруснике содержится рекордное количество антиоксидантов и витаминов А и С. Бензойная кислота парализует болезнетворные бактерии и не дает им размножаться. Листья брусники производят противовоспалительный эффект.

Чеснок является одним из самых мощных природных антибиотиков. У него есть противогрибковые, антибактериальные и противовирусные свойства. Также он хорошо разжижает кровь, снижает давление и является отличной профилактикой против глистов.

В меде содержится большое количество антиоксидантов, которые заживляют раны и имеют противовоспалительные свойства. Медом можно лечить кашель и бессонницу, он обладает обезболивающим действием и улучшает обмен веществ.

Корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. При ее употреблении можно снизить уровень сахара в крови и остановить распространение вирусов и инфекций. Помимо этого, корица улучшает состояние желудочно-кишечного тракта и выводит токсины из организма.

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