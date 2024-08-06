Жизнь Украину накроют сильные ливни: синоптик сказала, когда вернется жара до +40

2024-08-06 20:04

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в Украине во вторник, 6 августа и вернется ли сильная жара.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Так, во вторник в Украине будет комфортная температура воздуха. Преимущественно ожидается +24+28 градусов, на западе +20+25, в южной части +26+30 градусов.

При этом дожди завтра пройдут в западных областях, в ближайшую ночь даже возможны сильные ливни, вечером локальные осадки дойдут до Житомирщины, Киевщины, Одесщины. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве 6 августа значительную часть суток осадки маловероятны, разве уже завтра вечером в столице пройдет дождь. Максимальная температура воздуха будет колебаться вблизи +25, +26 градусов.

Синоптик также спрогнозировала, что сильная жара возвратится.

"Красная линия (см. на карту выше) – дневная температура воздуха и хорошо видно, как с 13-14 августа эта линия поднимается вверх до серьезных даже +40 градусов. О +40 градусах не скажу, но все же к сильной жаре желательно быть готовым", - отметила Диденко