Мир Американские ученые нашли причину возникновения угрей

2018-07-31 19:30 231

 

Дерматологи из Университета Джорджа Вашингтона рассказали о необычном виде прыщей, "грибковых угрях", которые не следует путать с прочими. Обычные средства от прыщей в данном случае могут привести к увеличению, а не уменьшению их размеров и количества, передает 24 news.com.ua.

Согласно словам экспертов, в большинстве случаев причиной появления прыщей на теле человека становятся бактерии, однако в некоторых случаях они возникают из-за дрожжеподобных грибов рода Pityrosporum - это называется питироспоральный фолликулит. Чаще всего от него страдают люди, проживающие в жарком и влажном климате, и среди мужчин он распространен в большей степени, чем среди женщин.

Несмотря на то, что первые случаи "грибковых угрей" были зафиксированы около полувека назад, до сих пор даже некоторые профессионалы ошибочно принимают их за прыщи бактериального происхождения. В то же время, словам специалистов, средства, эффективные против "обычных" прыщей, при питироспоральном фолликулите могут иметь противоположный эффект. Если человек попытается пить антибиотики или препараты, влияющие на работу иммунитета, это может нарушить "баланс" между бактериями на его коже и грибком, тем самым помогая последнему.

Учёные призывают людей, у которых появились и долгое время не проходят необычные прыщи, обращаться к специалистам и просить тех особенно внимательно проверить, не имеют ли угри "паразитическую" природу.

Еще по теме

Супрун назвала вероятную причину массового отравления в лагере в Донецкой области

2018-07-18 19:30 768

Названа возможная причина взрыва миномета Молот

2018-07-09 18:00 897

Россия закрыла границу для автомобилей из Украины: названа причина

2018-06-11 18:00 3371

Неожиданные выводы ученых: алкоголь помогает в учебе

2018-05-17 19:28 4284

Еще новости в разделе "Мир"

Американские ученые нашли причину возникновения угрей

2018-07-31 19:30 231

Отравление Скрипалей: появились новые детали

2018-07-31 18:00 237

фото + видео Украинец установил нацрекорд, нырнув на Багамах без кислорода, маски и ласт на 71 метр

2018-07-31 16:31 189

Tesla захватывает Европу - Маск намерен открыть крупный завод в Германии

2018-07-31 15:13 219
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Американские ученые нашли причину возникновения угрей 2018-07-31 19:30 231
Отравление Скрипалей: появились новые детали 2018-07-31 18:00 237
фото + видео Украинец установил нацрекорд, нырнув на Багамах без кислорода, маски и ласт на 71 метр 2018-07-31 16:31 189
Tesla захватывает Европу - Маск намерен открыть крупный завод в Германии 2018-07-31 15:13 219

Лента

19:30 Американские ученые нашли причину возникновения угрей
19:00 Турчинов: "Референдум" на оккупированной земле – все равно, что лекция для жуков
18:30 КГГА может запретить грузовикам въезжать в Киев
18:00 Отравление Скрипалей: появились новые детали
17:34 "Я спаррингую": Кличко готовится снова выйти в ринг
17:27 В Украине стартует переход к цифровому вещанию. Что для этого необходимо
17:25 Убийство бойца "Донбасса" в Бердянске: копы сообщили о ходе расследования
16:42 НБУ объяснил причины падения курса гривни
16:37 В прокуратуре рассказали об анализах, взятых у водителя «Хаммера»
16:34 Турчинов предложил сажать в тюрьму чиновников за закупку товаров в России