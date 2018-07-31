Мир Американские ученые нашли причину возникновения угрей

2018-07-31 19:30 231

Дерматологи из Университета Джорджа Вашингтона рассказали о необычном виде прыщей, "грибковых угрях", которые не следует путать с прочими. Обычные средства от прыщей в данном случае могут привести к увеличению, а не уменьшению их размеров и количества, передает 24 news.com.ua.

Согласно словам экспертов, в большинстве случаев причиной появления прыщей на теле человека становятся бактерии, однако в некоторых случаях они возникают из-за дрожжеподобных грибов рода Pityrosporum - это называется питироспоральный фолликулит. Чаще всего от него страдают люди, проживающие в жарком и влажном климате, и среди мужчин он распространен в большей степени, чем среди женщин.

Несмотря на то, что первые случаи "грибковых угрей" были зафиксированы около полувека назад, до сих пор даже некоторые профессионалы ошибочно принимают их за прыщи бактериального происхождения. В то же время, словам специалистов, средства, эффективные против "обычных" прыщей, при питироспоральном фолликулите могут иметь противоположный эффект. Если человек попытается пить антибиотики или препараты, влияющие на работу иммунитета, это может нарушить "баланс" между бактериями на его коже и грибком, тем самым помогая последнему.

Учёные призывают людей, у которых появились и долгое время не проходят необычные прыщи, обращаться к специалистам и просить тех особенно внимательно проверить, не имеют ли угри "паразитическую" природу.