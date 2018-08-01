Украина КАРТА Грозы уходят: Сегодня в Украине сухо и жарко до +33°C, дожди только на западе

2018-08-01 12:15 168

На сегодня синоптики прогнозируют дождь на западе Украины, в остальных регионах - жара и без осадков. Согласно свежему прогнозу Гидрометцентра, максимальная температура 1 августа составит +33°C.

Так, на западе дождь, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +25°C до +30°C. В Закарпатской области воздух прогреется до +33°C. На востоке осадков не предвидится, днем от +27°C до +32°C. В центральной части страны жарко и солнечно, в дневное время суток воздух прогреется до 30°C.

На севере сухо, днем температура воздуха составит +27°C...+29°C . В южном регионе без осадков, днем от +30°C до +33°C.

В Киеве сегодня также без осадков, температура днем от +27°C до +29°C.