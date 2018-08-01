Украина КАРТА Грозы уходят: Сегодня в Украине сухо и жарко до +33°C, дожди только на западе

2018-08-01 12:15 168

На сегодня синоптики прогнозируют дождь на западе Украины, в остальных регионах - жара и без осадков. Согласно свежему прогнозу Гидрометцентра, максимальная температура 1 августа составит +33°C. 

Так, на западе дождь, днем температура воздуха будет держаться на уровне от +25°C до +30°C. В Закарпатской области воздух прогреется до +33°C. На востоке осадков не предвидится, днем от +27°C до +32°C. В центральной части страны жарко и солнечно, в дневное время суток воздух прогреется до 30°C.

На севере сухо, днем температура воздуха составит +27°C...+29°C . В южном регионе без осадков, днем от +30°C до +33°C.

В Киеве сегодня также без осадков, температура днем от +27°C до +29°C.

Еще по теме

В госказне осталось менее 2 млрд гривен против 44 млрд в прошлом году

2018-08-01 14:13 69

Из-за шквального ветра остались без электричества 118 городов и сел

2018-08-01 13:44 87

1 августа в Киеве повышают тарифы на воду и отопление - сколько будем платить

2018-08-01 10:41 7929

фото В Вишневом Киевской области столкнулись три маршрутки - есть пострадавшие

2018-08-01 10:13 228

Еще новости в разделе "Украина"

Из-за шквального ветра остались без электричества 118 городов и сел

2018-08-01 13:44 87

КАРТА Хлебное перемирие: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-08-01 13:16 129

У Кличко получили разрешение Кабмина покупать газ в обход НАК Нафтогаза

2018-08-01 12:43 150

КАРТА Грозы уходят: Сегодня в Украине сухо и жарко до +33°C, дожди только на западе

2018-08-01 12:15 168
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Из-за шквального ветра остались без электричества 118 городов и сел 2018-08-01 13:44 87
КАРТА Хлебное перемирие: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе 2018-08-01 13:16 129
У Кличко получили разрешение Кабмина покупать газ в обход НАК Нафтогаза 2018-08-01 12:43 150
КАРТА Грозы уходят: Сегодня в Украине сухо и жарко до +33°C, дожди только на западе 2018-08-01 12:15 168

Лента

14:13 В госказне осталось менее 2 млрд гривен против 44 млрд в прошлом году
13:44 Из-за шквального ветра остались без электричества 118 городов и сел
КАРТА 13:16 Хлебное перемирие: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе
12:43 У Кличко получили разрешение Кабмина покупать газ в обход НАК Нафтогаза
КАРТА 12:15 Грозы уходят: Сегодня в Украине сухо и жарко до +33°C, дожди только на западе
11:42 Может состояться первая за 38 лет встреча президентов США и Ирана
11:14 Сегодня украинские вузы опубликуют списки зачисленных на бюджетную форму обучения
10:41 1 августа в Киеве повышают тарифы на воду и отопление - сколько будем платить
фото 10:13 В Вишневом Киевской области столкнулись три маршрутки - есть пострадавшие
09:40 Полиция задержала группу киллеров, расстрелявших в Бердянске Виталия Олешко