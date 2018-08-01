Политика В деле Савченко случился новый поворот: что ей грозит

2018-08-01 17:32 198

Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности завершили расследование в отношении подозреваемых в подготовке теракта в Киеве внефракционного народного депутата Надежды Савченко и экс-главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом сообщает "Українські новини" со ссылкой на источники. По его данным, подозреваемым и их защитникам позволили ознакомиться с материалами дела.

Производство передадут в суд для рассмотрения по существу. В Главной военной прокуратуре пообещали завершить расследование до 6 августа.

Напомним, 23 марта суд оставил Савченко под стражей без права на залог на 60 дней.

Ей инкриминируют сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

В марте Генпрокуратура перечислила все статьи, указанные в подозрении, которое подписал генпрокурор Юрий Луценко.

сговор для совершения действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины);

подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК);

подготовка к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета Министров, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК);

подготовка к террористическому акту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УК);

содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК);

ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК).

За совершение преступлений, предусмотренных ст. 112, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой.

Нардеп объявила голодовку 23 марта, после чего прервала ее для прохождения допроса на полиграфе. 16 апреля она возобновила голодовку.

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Нардеп пояснила, что расторгла сотрудничество, поскольку не может оплачивать услуги защитников. 19 мая адвокат Александр Шадрин заявил, что нардеп наняла его. 22 июня Шевченковский районный суд Киева оставил ее под стражей.

Рубана задержали 8 марта с арсеналом различного оружия на линии разграничения с "ДНР" на пункте пропуска в поселке Зайцево Донецкой области. 5 июля он согласился на обмен пленными, в списки которого его включили еще в мае террористы.