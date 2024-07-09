Политика Правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи Украине

2024-07-09 19:15

 

Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального правительства.

Как отмечается в сообщении правительства ФРГ, в пакет помощи вошел ЗРК Patriot, ракеты и запчасти к нему.

Также пакет помощи содержит:

  • боекомплекты к танкам Leopard 1;
  • 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
  • 30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;
  • 200 мобильных устройств для глушения дронов;
  • 10 автономных морских катеров;
  • 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
  • 55 тысяч снарядов калибра 155 мм и 9 тысяч снарядов к зенитным танкам Gepard.
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