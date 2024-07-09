Политика Правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи Украине

2024-07-09 19:15

Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального правительства.

Как отмечается в сообщении правительства ФРГ, в пакет помощи вошел ЗРК Patriot, ракеты и запчасти к нему.

Также пакет помощи содержит: