Правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи Украине
2024-07-09 19:15
Германия передала Украине новый пакет военной помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерального правительства.
Как отмечается в сообщении правительства ФРГ, в пакет помощи вошел ЗРК Patriot, ракеты и запчасти к нему.
Также пакет помощи содержит:
- боекомплекты к танкам Leopard 1;
- 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
- 30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;
- 200 мобильных устройств для глушения дронов;
- 10 автономных морских катеров;
- 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
- 55 тысяч снарядов калибра 155 мм и 9 тысяч снарядов к зенитным танкам Gepard.