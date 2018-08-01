Украина Украинцев штрафами заставят утеплить дома

2018-08-01 17:31 117

Вступил в силу Закон «Об энергетической эффективности зданий», который предусматривает проведение массового аудита квартир и домов на предмет их энергоэффективности. По итогам проверок на жилье выдадут соответствующие сертификаты. Но если сейчас прохождение аудита добровольное, то уже с 1 января 2019 года для определенных домов оно станет обязательным. За отсутствие сертификата даже предусмотрели штрафы.

Провести энергоаудит и получить сертификат обяжут: объекты строительства (нового строительства, реконструкции, капитального ремонта); дома с общей отапливаемой площадью от 250 кв. м, в которых находятся органы власти; многоквартирные жилые дома, принимающие участие в госпрограммах финансирования энергоэффективности.

Прикинуть коммуналку перед покупкой

Такой документ можно будет потребовать также и при заключении договоров купли-продажи или аренды здания. Продавец или арендодатель по требованию потенциального покупателя или нанимателя должны будут предоставить энергетический сертификат здания. Иными словами, еще до фактической покупки квартиры будущий жилец сможет оценить примерные расходы на содержание помещения, определив его способность, например, сохранять тепло.

В зависимости от уровня энергоэффективности здания, ему присвоят соответствующую букву: от А (самый высокий) до G (самый расточительный) — по тому же принципу, который применяют производители бытовой техники. За липовые сертификаты или их отсутствие (где это обязательно) предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн.

Первыми энергетическую обязаловку должны будут освоить ОСМД, которые захотят получить государственное софинансирование, а также бюджетная сфера. «Для жилых домов сертификация необязательна. Может понадобиться лишь в случае получения помощи со стороны государства. Скорее всего, нужно будет пройти аудит, если будете брать финансирование от фонда энергоэффективности. В других случаях получение сертификата на жилье — дело добровольное. Соответственно, не станут проверять и наличие самой бумаги», — рассказал член правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

Сейчас чиновники в Кабмине озадачены подготовкой ряда подзаконных актов: им предстоит создать реестр сертифицированных аудиторов и надзорный орган, который будет ведать штрафами. Стоимость процедуры аудита обойдется ориентировочно в 8–15 тыс. грн в зависимости от дома и окончательного варианта положения о сертификации. Так или иначе, в итоге платить за документ придется простым жильцам. «Возможно, ОСМД предусмотрят это в тарифе на обслуживание. Варианты могут быть разные», — говорит координатор ОО «Экспертная платформа по энергоэффективности» Игорь Черкашин.

Аудиторов на всех не хватит

Условия для получения сертификата, требования к дому, а также правила проведения проверки в законе не детализированы. Их должны будут выписать в подзаконном акте Минрегионстроя, говорят эксперты.

Пока же ясно, что сертификаты должны будут выдавать энергоаудиторы и специалисты по обследованию инженерных систем. Сколько таких в Украине сейчас — пока не создан специализированный реестр — эксперты сказать не берутся. Однако признают: на всех желающих аудиторов все равно не хватит. Ведь привлечь госсредства для тепломодернизации хотят десятки тысяч жилых домов. Так что ускорить процесс оценки и контроля за инвестициями в энергомодернизацию поможет разве что автоматизированный мониторинг.

«Энергоаудит на практике происходит так: специалист выезжает на объект, берет необходимую информацию, получает на предприятии технические данные дома, после этого производит расчеты в программе. Но энергоаудиторов на всех не хватит. Только бюджетных зданий в Украине около 8 тыс., а жилых — 250 тыс. Поэтому работы, как видно, на годы», — говорит председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Эксперты также опасаются, что на нововведении и слабой осведомленности граждан сыграют и мошенники, которые могут ходить по тем же ОСМД, предлагать липовые сертификаты или притворяться проверяющими.