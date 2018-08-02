Украина КАРТА Сегодня в Украине установится сухая и очень жаркая погода

2018-08-02 11:15 186

Сегодня на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, только на западе страны пройдут сильные грозовые дожди. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на западе преимущественно дожди с грозами, только в Черновицкой области ожидается сухая погода. Температура в регионе днем +25°C...+30°C.

На востоке Украины без осадков, днем столбики термометра покажут до +29°C.

В центральных областях также осадков не предвидится, дневная температура воздуха +26°C...+30°C.

На севере страны сухая и солнечная погода, температура +27°C...+29°C. На юге также солнечно и без осадков, днем воздух прогреется до +32 градусов.

В Киеве сегодня также ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха до +29°C.

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