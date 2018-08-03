Украина КАРТА В Украину вернулась летняя жара - днем термометры покажут до +32°C

2018-08-03 11:44 168

В Украину вернулась летняя жара. Сегодня на всей территории страны ожидается солнечная погода, максимальная температура воздуха поднимется до +32°C. 

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометеоцентра страны, на западе без осадков, днем температура воздуха будет на уровне от +27°C до +31°C.

На востоке днем +28...+30°C. В центральной части страны также до +30°C.

На севере сухая и солнечная погода, днем температура воздуха составит +27°C...+29°C. В южном регионе также осадков не предвидится, температура днем - от +30°C до +32°C.

В Киеве днем также будет сухо и жарко, термометры покажут от +27°C до +29°C. Ночью дышать станет легче, температура опустится до +17°C...+19°C.

К слову, по данным BBC, в ближайшие дни в Европе ожидаются экстремально высокие температуры. В связи с поступлением горячего воздуха из Африки стремительно поднимается температура воздуха в Испании и Португалии.

Согласно прогнозу, 3 и 4 августа в южной части обеих стран ожидается до +47, что практически максимально приближается к абсолютным температурным рекордам - +47,4 в Португалии и +47,3 в Испании.

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