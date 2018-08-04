Украина Уже скоро - синоптики рассказали, когда спадет жара

2018-08-04 12:30 258

 

Уже в понедельник, 6 августа, в западных, северных областях и местами в центре Украины температура воздуха опустится до +23..+ 27 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, увы, ничем не порадовавшая юг нашей страны.

"6 августа, в понедельник, в западных, северных областях и местами в центре Украины жара ослабеет до +23..+ 27 градусов. Чего не скажешь об Испании, Франции, Португалии, практически о всей Южной Европе. Там и дальше - ад адский. В смысле температуры воздуха", - отмечает синоптик и говорит, что 4-5 августа в Украине ожидается +27..+ 33 градуса.

"Существенные осадки маловероятны. В субботу вдоль северных границ пройдут локальные грозовые дожди. В воскресенье местами грозовые дожди пройдут на Западе и Севере. В Киеве 4-5 августа +28.. + 30 градусов. Преимущественно сухо, вечером 4 августа и во второй половине дня 5 августа есть вероятность короткого дождя с грозой, - рассказывает Диденко.

По ее прогнозу, в Киеве жара ослабнет 6-7 августа, но временно.

В южных регионах Украины могут прогреметь шаровые молнии. Природное явление ожидается в перволй половине августа и будет связано с серьезными изменениями в атмосфере.

 

 

Еще по теме

КАРТА В Украину вернулась летняя жара - днем термометры покажут до +32°C

2018-08-03 11:44 396

Синоптики допустили новый рекорд жары в Европе

2018-08-02 17:02 576

КАРТА Сегодня в Украине установится сухая и очень жаркая погода

2018-08-02 11:15 315

КАРТА Грозы уходят: Сегодня в Украине сухо и жарко до +33°C, дожди только на западе

2018-08-01 12:15 399

Еще новости в разделе "Украина"

Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении

2018-08-04 11:00 186

Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро

2018-08-03 16:27 390

КАРТА В Киеве до конца августа частично перекрыли движение по Южному мосту

2018-08-03 15:16 411

КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных

2018-08-03 12:13 330
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении 2018-08-04 11:00 186
Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро 2018-08-03 16:27 390
КАРТА В Киеве до конца августа частично перекрыли движение по Южному мосту 2018-08-03 15:16 411
КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных 2018-08-03 12:13 330

Лента

12:00 Путин подписал скандальный законопроект Госдумы
11:00 Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении
10:30 Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций
10:00 Александр Усик признался, что подарил боксерские перчатки митрополиту Онуфрию
09:30 Кубок Усика охраняет очень жесткий шпиц Снег
фото 22:12 Кислотные цвета и металл: 42-летняя Милла Йовович стала лицом новой коллекции Balmain
21:35 Сценарист "Шерлока" и "Доктора Кто" приступил к сериалу "Жена путешественника во времени"
фото 20:28 Итальянские гранды "Милан" и "Ювентус" обменялись ключевыми игроками атаки
19:34 Джулиан Ассанж вынужден покинуть посольство Эквадора, где скрывался с 2012 года
18:29 Трамп рассматривает вопрос о повышении пошлин на товары из Китая