Украина Уже скоро - синоптики рассказали, когда спадет жара

2018-08-04 12:30 258

Уже в понедельник, 6 августа, в западных, северных областях и местами в центре Украины температура воздуха опустится до +23..+ 27 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, увы, ничем не порадовавшая юг нашей страны.

"6 августа, в понедельник, в западных, северных областях и местами в центре Украины жара ослабеет до +23..+ 27 градусов. Чего не скажешь об Испании, Франции, Португалии, практически о всей Южной Европе. Там и дальше - ад адский. В смысле температуры воздуха", - отмечает синоптик и говорит, что 4-5 августа в Украине ожидается +27..+ 33 градуса.

"Существенные осадки маловероятны. В субботу вдоль северных границ пройдут локальные грозовые дожди. В воскресенье местами грозовые дожди пройдут на Западе и Севере. В Киеве 4-5 августа +28.. + 30 градусов. Преимущественно сухо, вечером 4 августа и во второй половине дня 5 августа есть вероятность короткого дождя с грозой, - рассказывает Диденко.

По ее прогнозу, в Киеве жара ослабнет 6-7 августа, но временно.

В южных регионах Украины могут прогреметь шаровые молнии. Природное явление ожидается в перволй половине августа и будет связано с серьезными изменениями в атмосфере.