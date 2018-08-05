Украина Погода на 5 августа: синоптики обещают дожди с грозами и сильную жару

2018-08-05 10:06 135

 

Погода в Украине в воскресенье, 5 августа будет жаркой. Однако, как рассказывает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, жителям западных и северных областей следует ожидать кратковременные грозовые дожди. На остальной территории сухо.

"5 августа на Западе и Севере пройдут кратковременные грозовые дожди, будет парить сильно. На остальной территории будет сухо", - пишет Диденко.

Средняя температура воздуха составит +27... + 33 градуса. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Между тем, по данным Укргидромета, в западных, северных областях и в большинстве центральных областей в воскресенье 5 августа пройдут дожди с грозами.

Погода в других городах будет такой: Ужгород:  +29 ... + 31, Львов: +27 ... + 29, Ивано-Франковск: +27 ... + 30, Тернополь: +27 ... + 29, Черновцы: +28 ... + 30, Хмельницкий: +27 ... + 29, Луцк: +27 ... + 29, Ровно: +27 ... + 29, Житомир: +27 ... + 29, Винница: + 28 ... + 30, Одесса: +29 ... + 31, Николаев: +30 ... + 32, Херсон: +30 ... + 32, Симферополь: +30 ... + 32, Кропивницкий: 28 ... + 30, Черкассы: 28 ... + 30, Чернигов: +27 ... + 29, Суммы: +27 ... + 29, Полтава: 28 ... + 30, Днепр: 28 ... + 30, Запорожье: +30 ... + 32, Донецк: +30 ... + 32, Луганск: 28 ... + 30, Харьков: +29 ... + 31, Киев: 28 ... + 30.

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