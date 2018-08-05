Политика Парубий рассказал, чем нардепы займутся после каникул

2018-08-05 14:30 216

Верховная Рада на осенней сессии рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление состава Центризбиркома и имплементирующие законопроекты к принятому недавно закону о нацбезопасности в новой редакции. Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - цитирует Интерфакс слова спикера. По его мнению, наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

Кроме того, Парубий заявил, что осенью парламент должен рассмотреть законопроекты, имплементирующие закон о национальной безопасности. "Мы приняли рамочный закон. И будет необходимость принять профильные законы о Службе безопасности, закон о разведке, закон о создании в Верховной Раде комитета по вопросам разведки. Это будет отдельный важный блок - вопрос национальной безопасности и обороны", - пояснил он.

По словам председателя парламента, надлежит также рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента. "Я предложу целый ряд инициатив на осень, чтобы максимально, зная все недостатки, трудности, с которыми сталкивается украинский парламент, можно было упорядочить, сделать оптимальную систему управления", - сказал спикер Верховной Рады.