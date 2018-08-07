Украина КАРТА Прогноз погоды: В Украине ожидаются жаркие дни и по-осеннему прохладные ночи

2018-08-07 11:42 207

Сегодня на юге и востоке Украины пройдут дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +31°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, на западе 7 августа ожидается температура от +25°C до +30°C . В центральных регионах и на севере днем воздух прогреется +28°C, на востоке и юге, несмотря на грозы, температура будет держаться в пределах + 29°C...+31°C.

В Киеве сегодня осадков не предвидится, столбики термометров днем покажут от +25°C до +27°C. Ночью дышать станет легче, температура в столице упадет до +16°C...+18°C.